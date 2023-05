Santuário de Nossa Senhora da Assunção inaugura novo espaço litúrgico

O Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Assunção, em Vilas Boas, na Diocese de Bragança-Miranda, que recentemente sofreu obras de requalificação, inaugura e dedica no dia 21 de maio, às 11h00, um novo altar, um painel de Nossa Senhora da Assunção e uma escultura da Ascensão de Cristo, na cripta.

“O altar, ambão e cadeira presidencial são da autoria da arquiteta Joana Delgado, o painel alusivo à Padroeira, Nossa Senhora da Assunção, é da autoria de Avelino Leite e a escultura da Ascensão de Cristo é de Artur Moreira”, indica a diocese em comunicado.

À celebração preside o bispo emérito de Bragança-Miranda, D. António Montes Moreira.

Além da eucaristia, o programa prevê, às 14h30, um concerto de órgão de tubos por Laura Silva Mendes, e um concerto de cavaquinhos pelo Grupo de cavaquinhos e cordas de Vila Flor.

As atuais obras pretendem “dignificar ainda mais a cripta, espaço para as grandes celebrações, e enquadram-se no projeto de valorização deste importante Santuário”, salienta o reitor, adiantando que, em breve, vão “construir um elevador panorâmico para facilitar o acesso a pessoas com mobilidade reduzida”.

“Já temos o projeto e agradecemos a ajuda de todos os benfeitores. A obra deverá acontecer ainda este Verão”, acrescenta o padre Francisco Pimparel.

O Santuário mariano de Nossa Senhora da Assunção é um local de forte peregrinação, desde o início do século XVII, e tem sofrido várias obras de requalificação, nomeadamente ampliações.

Em 2016, D. José Cordeiro atribuiu-lhe o estatuto de Santuário diocesano, tendo D. Delfim Gomes, agora bispo titular de Dume e Auxiliar de Braga, sido o seu primeiro reitor.

No último trimestre de 2020, o Santuário adquiriu um órgão de tubos (datado de 1964) à Comunidade Evangélica de Neunkirchen, na Alemanha, criou uma Escola de música, e restaurou o órgão de tubos da capela primitiva.