O "dom da paz" é a preocupação principal do Papa, revela cardeal Parolin

O dom da paz é o que mais preocupa o Papa e é também uma das principais intenções que o cardeal Pietro Parolin traz a Fátima. Na conferência de imprensa que decorreu esta tarde no Santuário, o Secretário de Estado do Vaticano confirmou que está em curso um plano de paz e que a Santa Sé ofereceu a sua disponibilidade “como lugar de mediação”. É tradição da Santa Sé, à semelhança do que aconteceu nas duas últimas guerras mundiais, oferecer os seus esforços diplomáticos para mediar a favor da paz. Mas sobre um plano de paz entre a Ucrânia e a Rússia, “ainda não houve respostas”. Interrogado sobre a presença em Roma do presidente Zelenski neste sábado, 13 de maio, e de um eventual encontro com o Papa, o cardeal Parolin respondeu que “existe a possibilidade, mas ainda não confirmada”.

Francisco vem a Fátima em agosto só para rezar A presença dos símbolos da JMJ no Santuário de Fátima nestas celebrações de 12 e 13 de maio, serviram de pretexto, para sublinhar a importância da Mensagem de Fátima e a sua ligação com o pontificado de Francisco. “É impensável vir a Portugal e não vir a Fátima”, disse o Secretário de Estado do Vaticano que recordou, não só a visita do Papa no centenário das aparições, em maio de 2019, mas também “o seu último gesto de impacto mundial ao consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, a 25 de março do ano passado”. D. José Ornelas, acrescentou nesta conferência de imprensa, que, “desta vez, a presença do Papa será mais discreta e ele vem essencialmente para rezar.” O Bispo de Leiria-Fátima, acrescentou que a vinda de Francisco a Fátima será eventualmente acompanhada "pelos menos jovens que não tencionam participar em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude”.