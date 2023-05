Fátima. Símbolos da JMJ presentes na peregrinação internacional

A cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani são entregues ao santuário às 21h00 desta sexta-feira, estando presentes no recinto durante os principais momentos da peregrinação e, na madrugada de sábado, a partir das 2h30, serão levados na Via-Sacra até aos Valinhos.

Lembrando que, também no tempo das aparições, havia uma pandemia e uma guerra, o bispo de Leiria considerou que a humanidade precisa de um testemunho de fé e de uma visão nova da humanidade para não cairmos ”.

Na conferência de imprensa que antecedeu o início das celebrações oficiais, D. José Ornelas disse que o caminho de preparação que se está a fazer a nível mundial para a JMJ e a presença da cruz peregrina e do ícone de Nossa Senhora representam “a urgência de atender a um mundo que está em transformação rápida e radical ”. e que

JMJ e regresso do Papa projetará Fátima nos jovens

Para o reitor do santuário de Fátima, a realização da Jornada Mundial da Juventude e o regresso do Papa à Cova da Iria ajudará a “projetar Fátima junto dos mais jovens”.

O padre Carlos Cabecinhas anunciou a criação do “Itinerário para o peregrino jovem” e de caminhos pedonais em que os jovens poderão fazer a experiência da peregrinação a pé”.

A partir deste sábado, todas as informações relativas à JMJ constarão de uma página na internet à qual se poderá aceder a partir do site do santuário de Fátima.

Peregrinos a pé regressaram a Fátima

Esta peregrinação de maio marca o regresso em pleno dos peregrinos a pé a Fátima.

“Há um ano vivemos esta peregrinação já sem restrições significativas por causa da pandemia, mas o regresso dos peregrinos a pé não foi assim tão significativo como se esperava”.

Este ano, a realidade é diferente, afirmou o sacerdote. “Nos últimos dias, o santuário de Fátima tem tido a alegria de acolher numerosos grupos”, o que leva o reitor a considerar que “este ano podemos regressar a números de antes da pandemia”.

A peregrinação internacional de maio é presidida pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.