Médicos Católicos apelam ao “voluntariado de saúde” na JMJ

A Associação dos Médicos Católicos Portugueses (AMCP) está a apelar aos seus associados, profissionais e estudantes de Medicina para se inscreverem para o “voluntariado de saúde” na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, entre 24 de julho e 6 de agosto.

“Ser voluntário neste grande evento-celebração à escala mundial é, entre outros bons motivos, ter a possibilidade de desenvolver competências profissionais e pessoais, contactar com outros voluntários e jovens, viver momentos de alegria e celebrar a fé”, destaca a associação.

“E é também ter a oportunidade de fazer parte do grupo que se encontra com o Papa, no tradicional Encontro dos Voluntários, no último dia da JMJ, momento que nas várias JMJ é sempre das maiores concentrações de pessoas em todo o mundo”, acrescenta.

De acordo com a AMCP, o Voluntariado de Saúde está “aberto a estudantes e a profissionais, entre outros, da medicina, psicologia e enfermagem” e as equipas serão “constituídas com base nas competências de cada um, de modo a garantir a máxima segurança”.

O trabalho será o da “prestação de serviços de saúde de proximidade aos peregrinos inscritos”, aos outros voluntários e aos outros participantes da JMJ Lisboa 2023, nos diversos eventos, e “sempre em articulação com os serviços de cuidados Primários e Hospitalares”.

Os voluntários na área da saúde vão prestar serviço na proximidade aos locais de acolhimento dos peregrinos, nos atos centrais (Missa de Abertura, Acolhimento do Santo Padre, Via Sacra, Vigília e Missa Final), em atividades secundárias, como o Festival da Juventude, Cidade da Alegria e Encontro do Santo Padre com os voluntários, e em outras localizações com aglomeração significativa de pessoas.

Os cuidados de saúde na JMJ Lisboa vão estar organizados em equipas móveis, na Tenda de Socorrismo, no Posto Médico Avançado e no Hospital de Campanha.

Os profissionais de saúde e estudantes de medicina interessados em participar na JMJ como voluntários devem inscrever-se até ao dia 20 de maio.