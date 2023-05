Guerra na Ucrânia. "Se for por diante, iniciativa do Vaticano pode ajudar"

Nas vésperas da última visita apostólica do Papa à Hungria, o secretário de Estado não pôs de lado uma aproximação a Moscovo, porque “estender a mão para todos sempre foi a atitude de Francisco”, referiu à Renascença , a poucos dias da viagem.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, o Papa já enviou por quatro vezes à Ucrânia o cardeal Konrad Krajewski , esmoler da Santa Sé e prefeito do novo Dicastério para o Serviço da Caridade. Mas o Vaticano quer ir mais além.

"Claro que são necessários esforços diplomáticos" para alcançar a paz, diz o secretário de Estado do Vaticano, destacando que também a Santa Sé, sob orientação do Papa Francisco, está a "tentar dar o seu contributo e desencadear todos os esforços para se encontrar uma solução política e diplomática para esta crise, que realmente está a destruir um país".

Já no voo de regresso a Roma, a 30 de abril, o Papa revelou aos jornalistas que o Vaticano tem em curso uma missão de paz cujos detalhes não pode ainda revelar, mas com a garantia:

“Estou disposto a fazer o que for preciso. Além disso, uma missão está em andamento agora, mas ainda não é pública.”

Apesar de a Santa Sé não adiantar, até agora, pormenores deste plano de paz, o Cardeal Pietro Parolin tinha confirmado, na passada semana, em declarações aos jornalistas, as intenções do Papa por uma missão de paz na Europa.

Essa missão, adiantou o secretário de Estado, “será anunciada quando se tornar pública e repito as mesmas expressões que ele usou; não vou entrar em detalhes”.

O número dois do Vaticano acrescentou ainda não saber "se hoje existem condições para um cessar-fogo" na Ucrânia, embora acredite que "esta iniciativa do Vaticano, se for por diante, pode ajudar".

"Como sempre dissemos, desejamos alcançar o fim dos confrontos e depois desencadear um processo de paz", assegura o Cardeal. Até lá, traz esses anseios na bagagem para, nested dias, os apresentar na capelinha das aparições, junto de Nossa Senhora de Fátima.