JMJ. ​Viana com quase 1.500 jovens estrangeiros inscritos para os Dias na Diocese

Para a participação nas dinâmicas dos Dias na Diocese, que vai decorrer na semana anterior à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, a diocese de Viana do Castelo tem 1.474 jovens inscritos e confirmados.

O coordenador do Comité Organizador Diocesano, o padre Domingos Meira, revelou esta terça-feira à Renascença que o número de jovens estrangeiros inscritos “não anda longe das perspetivas que a diocese tinha”. De acordo com o sacerdote, “inicialmente era isto que estávamos a pensar, poderíamos chegar aos 2 mil, 3 mil, mas temos aqui uma adesão de cerca de 1.500 inscritos de várias dioceses de alguns países, o que coincide um pouco também com a nossa participação na Jornada”.

Para o responsável, “isso também é curioso: o número de jovens que acolhemos é próximo do número dos jovens diocesanos que vamos levar a Lisboa”, sublinha.

Cerca de 70% das inscrições confirmadas para os dias na diocese são de grupos de jovens de França e da Polónia, porque, segundo o padre Domingos, "quer um país quer outro apostam muito na participação nos dias na diocese, e isso tem-se notado em Jornadas anteriores”. Para além disso, e “sendo oriundos da Europa, têm a facilidade de se deslocarem em viatura própria, ou em autocarro”, acrescenta.

O coordenador do COA revela que, durante as visitas que já fizeram à diocese de Viana do Castelo, os jovens manifestaram a ideia de que “pretendem um acolhimento familiar, comunitário, para conhecer a nossa realidade do dia a dia”, até porque "grandes eventos, grandes multidões vão ter depois em lisboa”.

O COA de Viana do Castelo tem registadas cerca de 200 famílias para o acolhimento dos jovens estrangeiros, um número que, de acordo com o padre Domingos Meira, “fica aquém da resposta que será necessária para todas as dioceses que já concluíram a sua inscrição”. Por isso, o sacerdote exorta a que “mais famílias se inscrevam para acolher jovens estrangeiros” no âmbito da JMJ.

Entretanto, o número de jovens diocesanos inscritos para participar na Jornada em agosto está próximo dos 1.200, um número que o coordenador do Comité Organizador Diocesano não acredita que “venha a aumentar substancialmente”.

No âmbito da preparação da Jornada, o COD de Viana vai realizar, a 8 de julho, em Paredes de Coura, o terceiro e último encontro diocesano de preparação para a JMJ.