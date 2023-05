Rei Carlos III de Inglaterra "vai promover a liberdade religiosa"

O reverendo Angus Morrison, ex-moderador da Igreja da Escócia – o cargo mais alto da hierarquia – foi convidado, em 2006, para fazer parte da Capelania Real, servindo as necessidades espirituais da Família Real quando esta se encontra na Escócia. A Igreja da Escócia, conhecida localmente como “Kirk”, é a Igreja oficial naquele país membro do Reino Unido, tal como a Igreja Anglicana é em Inglaterra.

Recentemente, depois de se reformar, o reverendo esteve durante alguns meses em Portugal, a cuidar da Igreja de Santo André, que pertence à Igreja da Escócia, situada na Lapa, em Lisboa.

Em entrevista à Renascença, conduzida por email e por videochamada, fala da sua experiência enquanto capelão real e daquilo que espera do reinado de Carlos III, em termos de fé.

O Rei Carlos sempre falou da importância da religião em geral, e para ele pessoalmente. Teve algum contacto com ele a esse nível?

É muito claro que a religião e a fé são questões da maior importância para o Rei Carlos, tanto em termos gerais como a nível pessoal. A sua fé foi alimentada na Igreja de Inglaterra, cujos serviços ele sempre frequentou, mas gosto de pensar que nós, presbiterianos escoceses, também contribuímos de alguma forma para o seu crescimento espiritual.

A última vez que contactei com ele foi em Crathie Kirk, a paróquia que abrange o Castelo de Balmoral, no Domingo de Páscoa do ano passado. Nessa celebração tive o privilégio de poder pregar sobre a Ressurreição, tema fundacional da fé cristã. Foi uma homilia bastante ortodoxa, e depois foi-me dito que ele tinha gostado bastante.

Sempre considerei o nosso Rei, tal como a anterior Rainha, um crente profundamente espiritual e atento.

Um dos títulos do Rei é “Defensor da Fé” [Defender of the Faith], que diz respeito à fé cristã, mas enquanto Príncipe de Gales o Rei Carlos chegou a dizer que preferia ser conhecido como Defensor da fé em geral [Defender of Faith]. Na sua opinião, faz sentido, hoje, ter um chefe de Estado que é simultaneamente chefe da Igreja nacional? Não faria mais sentido o Rei desempenhar um papel de promoção do diálogo ecuménico e inter-religioso? Existe sequer espaço para uma Igreja de Estado atualmente no Reino Unido?

Essa questão de “Defender of Faith” por oposição a “Defender of the Faith” remonta a um comentário que Carlos fez há cerca de 30 anos. Desconfio que já na altura fez-se demasiado alarido em torno disso, e tem-se continuado a fazer. Carlos já clarificou a sua posição explicitamente. Claro que isto pode traduzir uma clareza maior na sua própria mente, o que é perfeitamente normal. Todos temos o direito a desenvolver-nos e amadurecer com a passagem dos anos!

No primeiro encontro que teve, enquanto Rei, com líderes de diferentes religiões no Palácio de Buckingham, ele reafirmou a sua fé cristã e o compromisso para com a Igreja de Inglaterra. Ao mesmo tempo, falou do seu dever menos “formal”, bem como a sua determinação pessoal em contribuir para que exista um espaço seguro para todos os que optam por seguir “outros caminhos espirituais, bem como aqueles que procuram viver as suas vidas de acordo com ideias seculares”.

Esta é claramente a atitude cristã e correta. A defesa da fé cristã por parte do Rei fornece uma espécie de tenda debaixo da qual pessoas de diferentes fés sabem que podem também encontrar guarida.

Compreendo perfeitamente o ponto sobre o Chefe de Estado ser também chefe da Igreja nacional, bem como todas as dúvidas sobre a existência de uma religião oficial no mundo moderno. Existem argumentos sólidos contra e outros a favor, e não há espaço para ensaiarmos aqui esse debate.