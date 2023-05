Centenário vai servir para “rejuvenescer e reativar” o CNE

O chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas (CNE), Ivo Faria, reconhece que a questão dos abusos na Igreja tem afetado a vida da estrutura, embora não tenha havido reflexos no nível da participação.



“Este ano, há mais 10 mil novos escuteiros”, avança à Renascença Ivo Faria, num altura em que o CNE celebra o seu centenário.



O responsável admite incentivar campanhas de recrutamento de voluntários para a JMJ e diz que este centenário, que será assinalado no último fim de semana de maio, é muito importante para o rejuvenescimento do CNE.



Entramos no mês da celebração do centenário. Estão à espera de juntar muita gente em Braga, no último fim de semana de maio?

Estamos a contar com, pelo menos, 22 mil escuteiros que se inscreveram e claro que nesse fim de semana também iremos ter com certeza absoluta antigos escuteiros que vão querer colocar o seu lenço e aparecer na festa.

Qual a importância de poder contar com a presença do Presidente da República?

É sempre um carinho especial que ele demonstra ter pelos jovens escuteiros e pela Juventude portuguesa e esta proximidade tão importante que o nosso Presidente sempre demonstra com o nosso futuro, com o futuro da nossa juventude.

Estas datas "redondas" são também importantes para o rejuvenescimento das instituições. Este centenário também é importante desse ponto de vista?

É muito importante nós sermos capazes de nos irmos construindo todos os dias. É um dos lemas que nós trabalhamos no CNE.

E com esta construção que é rejuvenescida, obviamente, com a presença de tantos e tantas jovens, é uma construção que também nos ajuda a sermos ativos na Comunidade na nossa sociedade e, com isso, trazemos esta frescura, esta vontade de sermos sempre mais, de sermos sempre diferente.

Com isso, transformarmos também as nossas instituições, as nossas associações, o mundo que nos rodeia.

O Ivo sentiu muito, ou de alguma forma, efeitos da triste que temos vivido relacionada com a questão dos abusos?

Muito, mesmo. Nós no CNE temos estruturas de suporte para lidar com as questões que põem em causa a segurança das crianças e dos jovens. Não apenas ao nível dos abusos sexuais, mas também de outro tipo de abusos, do "bullying", da Internet segura, das dependências, tantas outras realidades, mas particularmente nesta questão dos abusos temos uma estrutura que funciona já há alguns anos.

Obviamente que com este trabalho da comissão independente, que muito apreciamos, reconhecemos e colaboramos, o estudo também trouxe à luz do dia alguns casos que nós não tínhamos no nosso arquivo. E cada um deles, traz-nos uma angústia grande ao sabermos que há mais vítimas. É preciso continuarmos a trabalhar para as escutar, para as apoiar e para criar um ambiente seguro que nos permita lidar - primeiro prevenindo, segundo identificando em terceiro lugar, intervindo - quando estas situações aparecem.

Isso teve reflexo, ou está a ter, nosníveis de participação?

Com a pandemia, 2021 foi um ano em que nós perdemos efetivo, em vimos uma redução de 7-8por cento do efetivo que tínhamos, sendo que nos dois anos seguintes foram anos de recuperação.

Particularmente este último ano, tivemos um crescimento que eu acho que nunca tínhamos tido, com mais de 10 mil novos escuteiros. Dos 67 mil que nós somos atualmente, 10 mil entraram este ano.

É isso também revela, obviamente, com muita alegria para nós a confiança reiterada que os pais e a nossa comunidade e que a nossa sociedade continua a depositar numa associação, numa instituição que é centenária, mas é uma instituição com futuro.

Este é um ano especial, em que celebram o centenário e em que nos preparamos para a Jornada Mundial da Juventude. Temos tido a indicação de que faltam ainda muitos voluntários para a JMJ. Admite promover alguma campanha de recrutamento?

Com certeza e temo-lo feito. Onde possamos ser úteis, onde possamos também contribuir de forma muito positiva para que esta grande iniciativa tenha sucesso, não hesitaremos. Queremos dar o nosso contributo neste trabalho de acolhimento de tantos milhares de jovens que vêm de todo o mundo a Portugal.