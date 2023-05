Santuário de Fátima. Caminho do Centenário evita estradas nacionais

O Caminho do Centenário, que liga Vila Nova de Gaia a Fátima, já está inaugurado. O traçado do percurso foi cuidadosamente estabelecido com o objetivo de facilitar a movimentação de pessoas e pretende reduzir drasticamente a circulação de peões nas estradas nacionais, oferecendo algumas alternativas por vias secundárias e rurais, devidamente sinalizadas.



Na cerimónia de inauguração do caminho, no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, o presidente da direção da Associação dos Caminhos de Fátima, Pedro Pimpão, garantiu que “o objetivo primordial passa pela garantia da segurança dos peregrinos, surgindo a ideia de se criar um caminho alternativo para se evitarem acidentes graves na estrada nacional 1 ou no vulgo IC 2.”

Nesse sentido, o caminho, que nasceu também com o ímpeto de assinalar o centenário das aparições de Fátima, tem “cerca de 80% do seu trajeto fora das estradas nacionais mais movimentadas”.

Por outro lado, o propósito do percurso é também a “valorização territorial, patrimonial e económica dos municípios” envolvidos no projeto.

Pedro Pimpão fala, ainda, de um projeto de cooperação que tem a particularidade de surgir “num ano tão especial como este, em que se realiza a Jornada Mundial da Juventude no nosso país, com a presença muito particular do Santo Papa.”

O presidente da Associação dos Caminhos de Fátima considera ser uma “enorme honra e um enorme orgulho” fazer parte da iniciativa e sublinha que o Quilómetro Zero “é o ponto de partida para novas e inesquecíveis experiências para quem quer viver o caminho de forma intensa e especial.”

O apoio do Governo e da autarquia ao projeto

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, também marcou presença na inauguração do Caminho do Centenário, que diz ser um projeto “que combina a valorização do território, a estruturação de um produto que une vários conselhos, a promoção turística, a segurança e a visitação.”

“Da parte do Governo, continuaremos a apoiar este projeto que diz respeito à valorização dos caminhos de Fátima”, garante Nuno Fazenda.

Por sua vez, o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues sublinhou a importância do caminho na valorização dos territórios. “Tem uma ambivalência de desafios para os municípios e para as comunidades. A mais importante de todas: a segurança, que foi talvez o mote inicial para o trabalho que fomos tentando fazer, redefinindo os percursos, reorganizando os percursos, sinalizando os percursos e depois, numa outra componente, também a valorização dos nossos territórios.”

O Caminho do Centenário, que vem a ser pensado desde 2016, levará ao investimento de cerca de 5 milhões de euros e, ainda de 750 mil euros em materiais de promoção e divulgação do projeto, segundo avança o Presidente da Associação dos Caminhos de Fátima.