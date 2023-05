Lisboa já tem 4.500 famílias de acolhimento e 1.621 espaços identificados para a JMJ

O responsável referiu que até ao momento foram identificados na Diocese de Lisboa (22 municípios) 1.621 espaços coletivos de alojamento (escolas, quartéis, pavilhões), cabendo agora contratualizar a sua utilização com as respetivas entidades.

"Nós estimamos que de todos os peregrinos com alojamento cerca de 20% ficarão em famílias de acolhimento e 80% em espaços coletivos e acolhimento. É muito mais fácil num pavilhão, numa escola, numa associação, num quartel de bombeiros ficar um grupo grande do que numa casa", disse à Lusa o coordenador do Comité Organizador da JMJ da Diocese de Lisboa, João Clemente.

A Diocese de Lisboa é composta por 288 paróquias, distribuídas pelos municípios de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora, Sintra, Oeiras, Cascais, Mafra, Vila Franca de Xira, Azambuja, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Alenquer e Cadaval, do distrito de Lisboa, e Bombarral, Lourinhã, Caldas da Rainha, Peniche, Óbidos, Nazaré e Alcobaça, do distrito de Leiria. .

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.