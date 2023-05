Diretor do Museu do Santuário de Fátima integra Observatório das aparições

O diretor do departamento de Estudos do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte, é uma das 14 personalidades a integrar o Comité Científico Central do Observatório das aparições e fenómenos místicos, ligados à figura da Virgem Maria.

De acordo com o Santuário de Fátima, o organismo, criado pela Pontifícia Academia Mariana Internationalis (PAMI), tem por missão “analisar e interpretar situações diversas relacionadas com aparições, sejam as já reconhecidas pela Igreja sejam as que ainda carecem de pronunciamento sobre a sua autenticidade”.

O objetivo traçado para o observatório “é dar apoio concreto ao estudo, autenticação e divulgação correta de tais eventos, sempre em harmonia com o magistério eclesiástico, as autoridades competentes e as normas em vigor pela Santa Sé sobre o assunto”, explica o padre Stefano Cecchin, Ofm, presidente da PAMI, citado pelo Santuário.

Segundo o sacerdote, entre as prioridades do organismo destaca-se “agir com eficiência e capilaridade, ativar comissões nacionais e internacionais para avaliar e estudar aparições e fenómenos místicos relatados em várias zonas do mundo”.

“Promover atividades de atualização e reflexão sobre esses tipos de eventos e o seu significado espiritual e cultural, atividades de divulgação e consultoria de alto nível, especialmente no serviço das Igrejas locais e dos bispos, mas também atividades de pesquisa transdisciplinar em conjunto com instituições académicas, tanto leigas como eclesiásticas, e a publicação dos resultados da pesquisa realizada”, fazem também parte das linhas de ação.

O Observatório é dirigido por Daniela del Gaudio, professora de Eclesiologia e Mariologia em várias faculdades de Teologia, e pelo padre Raffaele Di Muro, dos Frades Menores Conventuais, decano da Pontifícia Faculdade Teológica "São Boaventura".

Já o Comité Científico Central, do qual faz parte Marco Daniel Duarte, inclui o padre Gian Matteo Roggio, missionário de Nossa Senhora de La Salette, conselheiro da PAMI e professor da Pontifícia Faculdade Teológica Marianum, o reitor da mesma universidade, o padre Denis Kulandaisamy, da Ordem dos Servos de Maria, o especialista em Mariologia Padre Salvatore M. Perrella, também da mesma ordem, Luciano Regolo, co-editor das revistas Famiglia Cristiana e Maria con te, e Paolo Cancelli, advogado, entre outros.