“Preparem-se para este sonho”, diz Papa aos jovens sobre a JMJ Lisboa

Quando faltam 90 dias para a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, o Papa Francisco pede aos jovens que se preparem para o “sonho” que é participar num encontro como o que Lisboa vai acolher.

“Faltam três meses! Imagino as coisas que têm na cabeça: como vai ser, como vão conseguir tirar férias do trabalho ou do estudo, ou como vão arranjar o que falta para comprar as viagens. Tantas preocupações, mas sempre tendo em vista este horizonte e este sonho”, afirma, lembrando que o bom da iniciativa permanece para além dos dias em que se realiza.

“Participar na Jornada é uma coisa linda! Preparem-se para este sonho, com esperança, porque se cresce muito num encontro assim. Não nos damos conta, mas as coisas ficam dentro de nós, os valores ficam, as relações construídas com os jovens de outros países, os encontros, tudo fica dentro de nós. E sobretudo a força juvenil. A Igreja tem a força dos jovens”, diz o Papa.

Na mensagem divulgada esta quinta-feira Francisco fala, ainda, de um “segredo” que, em sua opinião, garantirá uma boa preparação para a JMJ, e que é os jovens envolveram também os idosos.

“Para se preparem bem, convém olhar para as raízes: procurem estar com idosos. Muitos de vocês têm avós, visitem-nos e perguntem ‘no vosso tempo havia Jornada da Juventude?’. Não, claro. ‘E o que é que acham que eu devo fazer?’. Falem um pouco com os avós, porque eles dão-vos sabedoria. E vão em frente, até Lisboa! “.

A Jornada Mundial da Juventude vai decorrer em Lisboa, de 1 a 6 de agosto. Até ao dia de ontem já estavam inscritos mais de 600 mil peregrinos.