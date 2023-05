Escolas Católicas da Madeira promovem "workshop" sobre proteção e cuidado de menores

A Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC) realiza na sexta-feira, no Funchal, uma ação formativa para as escolas católicas da Madeira sobre a temática da proteção e cuidado das crianças.

De acordo com um comunicado enviado à Renascença, o Workshop “Como BEM educar, proteger e CUIDAR na (minha) ESCOLA” resulta de um projeto do CEPCEP (Centro de Estudos da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica), em parceria com a APEC e a AEEP, associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo.

A iniciativa vai ser conduzida por Sofia Marques, do Serviço de Escuta da Província Portuguesa da Companhia de Jesus e por Rodrigo Queiroz e Melo, diretor-executivo da AEEP.

A abertura do encontro contará com a presença do bispo diocesano, D. Nuno Brás, do diretor regional de Educação, Dr. Marco Gomes, e da Coordenadora local da Comissão Diocesana de Acompanhamento de Crianças, Jovens e Pessoas Vulneráveis, Dra. Paula Margarido.

A Associação de Escolas Católicas pretende com a iniciativa “sensibilizar as escolas para a temática da proteção e cuidado das crianças” e promover “um clima organizacional de cuidado e bom trato, dentro e fora de sala de aula, garantindo que os alunos estão bem e são protegidos contra qualquer espécie de abuso”.