Abusos. Strecht e Laborinho Lúcio reconhecem que segredo da confissão deve ser levantado

Deputados do PSD, do PAN e do Livre que integeram a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias lançaram esta terça-feira a questão sobre o levantamento do segredo da confissão em casos de abusos de menores na Igreja.

Durante a audiência de membros da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Menores na Igreja, Paula Cardoso (PSD) perguntou se “acham que uma maior intrusão do direito nesses segredos poderia ser uma forma de proteger as crianças”. Já Inês Sousa Real, do PAN, aludiu à eventual necessidade de se rever a Concordata “para o levantamento do segredo de confissão”.

Na mesma linha, Rui Tavares do Livre perguntou aos membros da comissão “como veem, em relação à confissão, que haja uma resistência em relação à denúncia de crimes que são conhecidos no âmbito da confissão, mas por outro lado também haja crimes cometidos no próprio âmbito da confissão também”.

"Não há aí qualquer coisa que, ao não bater certa, tenha de ser mudada pela Igreja para sentirmos mais confiança no diálogo entre autoridades civis e eclesiásticas?”, questionou Tavares.

Na resposta, o coordenador da antiga CI também aludiu “à importância de alterar o segredo da confissão, porque ela também prevista noutras estruturais profissionais, incluindo a dos próprios médicos quando há questões que se sobrepõem a tudo isto”.

Por sua vez, Laborinho Lúcio também se manifestou favorável à alteração do segredo da confissão, mas lembrou que “há obstáculos enormes do ponto de vista do direito canónico” e referiu que “essa é uma decisão interna da Igreja”.

O que diz a nova lei do Vaticano

Numa nota de enquadramento desta questão, a Agência Ecclesia escreve que a nova lei do Vaticano para a proteção de menores e pessoas vulneráveis determina a obrigatoriedade de denúncia de casos de abusos, excetuando as situações ligadas, precisamente, ao “sigilo sacramental”.

O confessor que violar diretamente esse sigilo incorre, de forma automática, em pena de excomunhão, de acordo com o Direito Canónico; a mesma pena é reservada a quem captar por meios técnicos o que for dito entre penitente e confessor.

A 1 de julho de 2019, o Vaticano publicou um novo documento sobre o chamado “segredo de Confissão”, a que está obrigado qualquer membro do clero católico, considerando que este sigilo não pode ser anulado por pressões políticas ou jurídicas.

A nota do Tribunal da Penitenciaria Apostólica (Santa Sé) considerava que “qualquer ação política ou iniciativa legislativa que vise forçar a inviolabilidade do sigilo sacramental “constituiria uma “ofensa inaceitável” contra a liberdade da Igreja e “uma violação da liberdade religiosa”, incluindo a liberdade de consciência dos cidadãos em causa, tanto penitentes como confessores.

O Vaticano acrescenta que não pode aceitar como condição de absolvição a obrigação de alguém se denunciar à justiça civil, em virtude do princípio ‘nemo tenetur se detegere’ (o direito de não produzir prova contra si mesmo).

CI já tinha sugerido revisão

Recorde-se que no seu relatório, apresentado em fevereiro, a CI já tinha sugerido a revisão da “imposição de sigilo de confissão em matéria de crimes sexuais contra crianças por membros da Igreja Católica”.

Esta terça-feira, na resposta aos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Pedro Strecht lembrou que, “no nosso estudo, só 4% dos testemunhos deram origem a ação judicial" e que “a maior parte das crianças partem derrotadas quando olham para a expectativa de serem reconhecidas pela Justiça”.

O coordenador da antiga CI disse ainda ter “as maiores dúvidas sobre se a Igreja se coloca ao lado das vítimas, ainda que tenha havido evolução”.