Abusos. Segredo da confissão deve ser levantado, defendem Strecht e Laborinho Lúcio

Deputados do PSD, do PAN e do Livre que integeram a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias lançaram esta terça-feira a questão sobre o levantamento do segredo da confissão em casos de abusos de menores na Igreja.

Durante a audiência de membros da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Menores na Igreja, Paula Cardoso (PSD) perguntou se “acham que uma maior intrusão do direito nesses segredos poderia ser uma forma de proteger as crianças”. Já Inês Sousa Real, do PAN, aludiu à eventual necessidade de se rever a Concordata “para o levantamento do segredo de confissão”.

Na mesma linha, Rui Tavares do Livre perguntou aos membros da comissão “como veem, em relação à confissão, que haja uma resistência em relação à denúncia de crimes que são conhecidos no âmbito da confissão, mas por outro lado também haja crimes cometidos no próprio âmbito da confissão também”.

"Não há aí qualquer coisa que, ao não bater certa, tenha de ser mudada pela Igreja para sentirmos mais confiança no diálogo entre autoridades civis e eclesiásticas?”, questionou Tavares.

Na resposta, o coordenador da antiga CI também aludiu “à importância de alterar o segredo da confissão, porque ela também prevista noutras estruturais profissionais, incluindo a dos próprios médicos quando há questões que se sobrepõem a tudo isto”.

Por sua vez, Laborinho Lúcio também se manifestou favorável à alteração do segredo da confissão, mas lembrou que “há obstáculos enormes do ponto de vista do direito canónico” e referiu que “essa é uma decisão interna da Igreja”.

Cardeal Patriarca rejeita abrir exceção

D. Manuel Clemente rejeita que se abra uma exceção no segredo de confissão para a denúncia de casos de abuso sexual e afirma que é por causa desse mesmo segredo que muitas pessoas acabam por revelar o que lhes aconteceu.

“O segredo da confissão é para nós absoluto. O Papa Francisco nisto é determinante. Aliás, devo dizer-vos que é por causa do segredo da confissão que muitas pessoas desabafam, exatamente porque sabem, que é segredo”, afirmou perante os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde foi igualmente ouvido esta tarde.

O cardeal patriarca garantiu, por outro lado, que o sacerdote, quando ouve “alguma coisa destas em segredo de confissão", tem "a obrigação de dizer às pessoas que se está a confessar, agora o senhor ou a senhora vai à autoridade competente dizer o que aconteceu porque isto é um crime público”.

“Isto acontece na confissão e não aconteceria fora da confissão se as pessoas não contassem com o segredo da confissão.”

O cardeal patriarca deixou ainda claro que, atualmente na Igreja, sempre que um caso de abuso é conhecido é de imediato comunicado às autoridades.

D. Manuel Clemente reforçou que, quando “as pessoas se abeiram de nós para falar de coisas da vida, e dizem: 'Eu venho falar consigo, mas isto é como se fosse em confissão', temos a certeza que é exatamente porque as pessoas contam com isso (segredo) que muitos desses casos começam a ser tratados, porque depois, muitas vezes, as pessoas saem dali e com a nossa indicação dirigem-se à autoridade policial e apresentam a situação”.

“Mais do que isso nós não podemos fazer. Nós não podemos levar à polícia, mas dizemos que há esse dever”, acrescentou, antes de sublinhar que "é absolutamente impensável que alguém na Igreja saiba de uma situação destas (abuso) e a cale".

O que diz a nova lei do Vaticano

Numa nota de enquadramento desta questão, a Agência Ecclesia escreve que a nova lei do Vaticano para a proteção de menores e pessoas vulneráveis determina a obrigatoriedade de denúncia de casos de abusos, excetuando as situações ligadas, precisamente, ao “sigilo sacramental”.

O confessor que violar diretamente esse sigilo incorre, de forma automática, em pena de excomunhão, de acordo com o Direito Canónico; a mesma pena é reservada a quem captar por meios técnicos o que for dito entre penitente e confessor.