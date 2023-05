Abusos na Igreja.“Trabalho foi possível porque a Conferência Episcopal o desejou”

Pedro Strecht, da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais na Igreja Católica, volta a destacar a decisão da CEP e recorda que se tratou de uma decisão que “não foi unanime”. “Foi uma decisão por maioria”, sublinhou.

Na sua audição da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica, a requerimento dos Grupos Parlamentares do CH, do PS e do PSD sobre o conteúdo do Relatório Final «Quebrar o Silêncio» e respetivas recomendações; o pedopsiquiatra insistiu na ideia de que a Comissão “fez um estudo e não uma investigação”.

Perante os deputados da Comissão Pedro Strecht voltou também a afirmar que houve “ocultação das situações”, tendo durante muito tempo predominado “uma cultura clericalista”, com a Igreja a querer em primeiro lugar defender-se a si própria e “só depois a pensar nas vítimas”.

Durante a sua intervenção de cerca de 20 minutos Pedro Strecht fez um resumo do relatório e voltou a referir as principais sugestões e recomendações da Comissão Independente para a Igreja Católica Portuguesa e também para a sociedade em geral, numa alocução sem novidades.

Strecht finalizou a sua intervenção com a conclusão de que “foi um estudo pensado a bom tempo” e que “o final dos trabalhos desta comissão abre espaço para um outro principio que todos esperamos que seja útil e profícuo para as nossas crianças”.