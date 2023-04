Há duas dioceses sem bispo há mais de um ano. "Não é aceitável", diz D. José Ornelas

“Não creio, porque daquilo que sei, algumas [situações] têm durado demasiado tempo para serem enviados os processos”, afirma, admitindo que alguma coisa poderá ser alterada no âmbito do Sínodo que a Igreja está a viver até 2024.

Quanto aos desafios que tem pela frente na CEP, reconhece, desde logo, a necessidade de “trabalhar mais em rede”.

“Estamos bem convencidos disto, que este caminho de sinodalidade que estamos a fazer em toda a Igreja, a partir da base, das paróquias, das dioceses, dos continentes e da Igreja toda, evidentemente [que] nas conferências episcopais deve-se sentir mais. Mesmo ao nível da Igreja, da própria organização da Igreja – isto para falar em macro, em geral – há [necessidade de] alterações no Direito canónico que permitam mais isso”, diz o prelado.

Lembrando que as conferências episcopais nasceram do Concílio Vaticano II, lamenta que no Direito Canónico estejam "quase ausentes em termos estruturais".

“A realidade andou muito mais adiante do que o Direito. (…) Depois, a própria organização (…), a diocese é a célula básica e no terreno estão as paróquias, as vigararias, os movimentos, etc. E depois, (…) com o seu bispo, essa é a célula estruturante da Igreja, mas isso não pode ser coutada fechada”, diz José Ornelas.

Segundo o também bispo de Leiria-Fátima, “há um grupo de canonistas que estão a seguir o Sínodo e a apontar, das sugestões que vão sendo feitas, quais as alterações que se devem fazer no próprio Direito”.

“Por exemplo, eu nomeei uma senhora como a chanceler da Diocese. Normalmente, o chanceler, em órgãos específicos da diocese, devia estar lá, mas depois, se diz que devem ser padres, já não dá para [a] pôr lá à face do Direito. Pode-se sempre pedir a exceção a Roma. Mas, isto significa que o Direito também tem de acompanhar e promover aquilo que já está acontecendo”, acrescenta.

Quanto à necessidade muitas vezes apontada de a Igreja Católica em Portugal ter um interlocutor para falar com a sociedade e não 20, de acordo com sua diocese, José Ornelas defende que “a diversidade de modos de expressão é mais do que legítima”, rejeitando “uma igreja monotónica”.

“Agora, termos um trabalho mais assertivo do ponto de vista comunicativo, acho que sim”, conclui.