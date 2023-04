🔴 Em direto. Papa celebra Santa Missa junto ao Danúbio

Os fiéis apareceram em força: são mais de 80 mil, de acordo com as autoridades, vindo de todas as províncias húngaras e até de alguns países vizinhos. Uma celebração solene a culminar uma visita rica de discursos e encontros com várias realidades da sociedade e da igreja.

O ponto alto da visita de três dias à Hungria do Papa acontece esta manhã, na grande Praça Kossuth Lajos, junto ao emblemático edifício neogótico do Parlamento húngaro.

Ainda este domingo, há uma última etapa na agenda do Papa.

Depois do almoço, antes de se dirigir ao aeroporto, Francisco visitará a Faculdade de Informática e Biónica da Universidade católica Péter Pázmány, uma faculdade única no país e na Europa que reúne 30 investigadores e professores de renome internacional, com especial destaque para as ciências da vida, sobretudo, as neuro-ciências.

O regresso a Roma está previsto para as 19h00 (hora portuguesa).