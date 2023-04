“É triste e custa ver portas fechadas”, diz o Papa

O Papa Francisco defendeu este domingo, no terceiro e último dia da visita à Hungria, que “somos todos chamados a cultivar relações de fraternidade e colaboração, sem nos dividirmos”. Na homília da missa a que presidiu, na Praça Kossuth Lajos, em Budapeste, Francisco pediu aos fiéis que sejam “portas abertas”, estejam “abertos e inclusivos uns para com os outros, para ajudar a Hungria a crescer na fraternidade” e deixem “entrar no coração o Senhor da vida”.

“Ele é o nosso futuro (…). Por isso, nunca desanimemos, nunca deixemos roubar a alegria e a paz que Ele nos deu, não nos fechemos nos problemas ou na apatia”, disse, junto ao emblemático edifício neogótico do parlamento, situado nas margens do rio Danúbio.

Perante cerca de 80 mil pessoas, e na presença do primeiro-ministro Viktor Orban, o Papa frisou que “viver em saída significa tornar-se, como Jesus, uma porta aberta” e alertou para as situações em que isso não acontece.

“É triste e custa ver portas fechadas: as portas fechadas do nosso egoísmo em relação a quem caminha diariamente ao nosso lado”, disse. “As portas fechadas do nosso individualismo numa sociedade que corre o risco de se atrofiar na solidão; as portas fechadas da nossa indiferença em relação a quem está no sofrimento e na pobreza; as portas fechadas a quem é estrangeiro, diferente, migrante, pobre. E até as portas fechadas das nossas comunidades eclesiais: fechadas entre nós, fechadas para o mundo, fechadas para quem «não está dentro das normas», fechadas para quem aspira pelo perdão de Deus.”