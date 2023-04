Papa na Hungria. Sábado com os pobres, refugiados e jovens

Haverá testemunhos de várias famílias, não só provenientes da Ucrânia, mas também de outros países em guerra que se refugiaram na Hungria pela via balcânica, como o Paquistão, o Iraque, o Irão, o Afeganistão, a Nigéria e o Sudão do Sul.

Segue para a Igreja de Santa Isabel da Hungria, para se encontrar com um grupo de pobres e refugiados.

Em Budapeste, a agenda do Papa começa com uma visita privada ao Instituto “Beato László Batthyány-Strattmann”, de apoio a crianças cegas, pelas 7h45 (hora de Lisboa).

O segundo dia da visita do Papa Francisco à Hungria vai ser marcado por encontros com pobres, refugiados e crianças.

Ainda no sábado de manhã, o Papa encontra a comunidade greco-católica, que na Hungria conta com cerca de 400 mil fiéis, uma realidade bastante forte que também deu valentes testemunhos de fé em tempos passados de perseguição comunista.

À tarde, o destaque vai para o encontro com os jovens húngaros, no estádio “Papp László Budapest Sportaréna”.

Francisco vai reunir-se com jovens provenientes de todo o país, num encontro com sabor a festa e que vai incluir vários testemunhos à volta do tema “Cristo é o nosso futuro”.

A agenda de sábado do Papa termina com um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, na Nunciatura Apostólica.