Papa encontra-se com pobres e refugiados na Igreja de Santa Isabel

SAIBA MAIS SOBRE A VISITA DO PAPA À HUNGRIA

Papa Francisco encontra-se com um grupo de pobres e refugiados este sábado de manhã, na Igreja de Santa Isabel da Hungria.



Haverá testemunhos de várias famílias, não só provenientes da Ucrânia, mas também de outros países em guerra que se refugiaram na Hungria pela via balcânica, como o Paquistão, o Iraque, o Irão, o Afeganistão, a Nigéria e o Sudão do Sul.

Enquanto os fiéis aguardavam a chegada do Papa, o altar foi palco de vários momentos musicais.

O segundo dia da visita do Papa Francisco à Hungria vai ser marcado por vários encontros com pobres, refugiados e crianças.

A agenda do Santo Padre começou com uma visita privada ao Instituto "Beato László Batthyány-Strattmann", de apoio a crianças cegas.

Ainda durante esta manhã, o Papa vai encontrar-se com a comunidade greco-católica, que na Hungria conta com cerca de 400 mil fiéis, uma realidade bastante forte que também deu valentes testemunhos de fé em tempos passados de perseguição comunista.

Pela tarde, o destaque vai para o encontro com os jovens húngaros, no estádio "Papp László Budapest Sportaréna". Francisco vai reunir-se com jovens provenientes de todo o país, num momento com sabor a festa e que vai incluir vários testemunhos à volta do tema "Cristo é o nosso futuro".

A agenda de sábado termina com um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, na Nunciatura Apostólica.