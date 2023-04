Francisco no encontro com pobres e refugiados: “Precisamos de uma Igreja que fale fluentemente a linguagem da caridade”

O Papa Francisco afirmou que “não basta dar o pão que alimenta o estômago, é preciso nutrir o coração das pessoas”. No encontro com pobres e refugiados, na igreja de Santa Elizabeth da Hungria, em Budapeste, onde esteve com paquistaneses, nigerianos, mas sobretudo ucranianos, Francisco disse que “precisamos de uma Igreja que fale fluentemente a linguagem da caridade, idioma universal que todos escutam e compreendem, mesmo os mais afastados, mesmo aqueles que não acreditam”.

“A caridade não é mera assistência material e social, mas preocupa-se com a pessoa inteira e deseja reerguê-la com o amor de Jesus”, sublinhou na manhã do segundo dia da visita à Hungria.

Um relato da Ucrânia

Durante o encontro, o Papa ouviu três testemunhos, um dos quais o de uma família de ucranianos acolhida na Hungria. Oleg Yakovlev, a mulher e os filhos chegaram aos país em maio de 2022. “Vários mísseis explodiram durante a noite em Dnipropetrovsk e outras cidades e muitos edifícios desabaram. Como estavamos em perigo, decidimos sair dali. A minha esposa Lyudmila e eu temos 5 filhos, Daniel, Maria, Alexandra, Iliya e Elizaveta, e para proteger as suas vidas pensámos que não tínhamos escolha senão partir. Não sabíamos quando teríamos novamente um teto. Mas para onde ir?”

Oleg tinha servido como soldado-cozinheiro na Hungria há 46 anos. “Até hoje ainda me lembro bem da hospitalidade e simpatia dos húngaros, até aprendi um pouco da língua”, disse ao Papa. Optaram, pois, pela Hungria, embora Budapeste fique a mais de 1.500 quilómetros de casa. “A viagem durou vários dias, estávamos muito cansados, pouco podíamos levar connosco. Quando chegámos à Hungria, no primeiro período havia pessoas boas que se preocupavam em providenciar alojamento para a nossa família e deram-nos a ajuda que precisávamos. Mais tarde, fomos acolhidos no Centro de Integração da Caritas Católica. Recebemos ajuda financeira na forma de vouchers, o que foi um salva-vidas para minha família nos primeiros dias de pobreza, e também nos deu encorajamento e esperança. Para nós e para nossos filhos, a Hungria foi o começo de uma nova vida, uma nova possibilidade. Aqui fomos acolhidos e encontrámos um novo lar”, afirmou.

Em homenagem ao Papa argentino, dois filhos deste casal tocaram, com acordeão e saxofone, um trecho de Astor Piazzola.

A propósito do relato desta família de ucranianos, Francisco lembrou que “mesmo na tribulação e no sofrimento, encontra-se coragem para continuar quando se recebeu o bálsamo do amor”. “O amor que Jesus nos dá e nos manda viver ajuda assim a erradicar, da sociedade, das cidades e lugares onde vivemos, os males da indiferença e do egoísmo, e reacende a esperança duma humanidade nova, mais justa e fraterna, onde todos possam sentir-se em casa”, declarou.