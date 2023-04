Francisco encontra-se em privado com Metropolita russo Hilarion

O Papa encontrou-se em privado, este sábado, com o Metropolita Hilarion, o atual chefe da Igreja ortodoxa russa para Budapeste e toda a Hungria. Segundo uma breve nota da Santa Sé, o encontro decorreu na nunciatura apostólica - embaixada do Vaticano - e durou 20 minutos.

O Metropolita Hilarion, antigo "ministro dos Negócios Estrangeiros" do Patriarcado de Moscovo, foi deposto pelo atual patriarca ortodoxo Kirill, após 13 anos de serviço, por ser contra a invasão da Ucrânia.

Hilarion sempre manteve relações amistosas com a Santa Sé, desde o pontificado de Bento XVI. Enquanto músico e compositor, participou em eventos culturais organizados pelo Vaticano até que, em junho de 2022, Kirill o exonerou do cargo, substituindo-o pelo Metropolita Anton. A sala de imprensa do Vaticano definiu este encontro como "cordial".

Nada mais foi acrescentado sobre os conteúdos do encontro do Papa com o ex-presidente do Departamento de Assuntos Eclesiásticos Externos do Patriarcado de Moscovo. De resto, a questão da invasão da Rússia e a guerra têm ficado fora das intervenções públicas oficiais, com exceção de alguns testemunhos de refugiados.