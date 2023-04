Francisco despede-se dos húngaros junto ao Danúbio

O ponto alto da visita de três dias à Hungria do Papa Francisco acontece esta manhã, na grande Praça Kossuth Lajos. É aqui, junto ao emblemático edifício neo-gótico do Parlamento húngaro, nas margens do rio Danúbio, que o Papa Francisco irá celebrar a missa e rezar o regina coeli.

Prevê-se uma grande participação de fiéis de todas as províncias húngaras e também de alguns países vizinhos. Uma celebração solene a culminar uma visita rica de discursos e encontros com várias realidades da sociedade e da igreja.

Ainda neste domingo, há uma última etapa na agenda do Papa.

Depois do almoço, antes de se dirigir ao aeroporto, Francisco visitará a Faculdade de Informática e Biónica da Universidade católica Péter Pázmány, uma faculdade única no país e na Europa que reúne 30 investigadores e professores de renome internacional, com especial destaque para as ciências da vida, sobretudo, as neuro-ciências.

O regresso a Roma está previsto para as oito da noite, hora local.