🔴 Em direto. Papa encontra-se com jovens na arena de desportos de Budapeste

SAIBA MAIS SOBRE A VISITA DO PAPA À HUNGRIA

Este sábado à tarde, o Papa tem encontro marcado os jovens húngaros na "Papp László Budapest Sportaréna".

Francisco vai reunir-se com jovens provenientes de todo o país, num encontro com sabor a festa e que vai incluir vários testemunhos à volta do tema "Cristo é o nosso futuro". A Jornada Mundial da Juventude também é tema em cima da mesa.

Acompanhe o momento em direto com a Renascença: