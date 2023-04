Papa Francisco aterra em Budapeste

O Papa Francisco acabou de aterrar no Aeroporto Internacional de Budapeste, na Hungria. Esta sexta-feira, o Santo Padre dá início a uma visita de três dias ao país.

Depois de aterrar, o Papa seguirá para uma cerimónia de boas-vindas na praça do Palácio Sándor, pelas 10h00 (hora portuguesa), onde se deverá encontrar com a Presidente da República da Hungria, Katalin Novák. De seguida, irá reunir-se com Viktor Órban, primeiro-ministro do país.



Pelas 11h20, Francisco vai encontrar-se com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático da Hungria, no ex-Mosteiro Carmelita.

O primeiro dia de visita terminará com um encontro entre o Santo Padre e os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas, seminaristas e agentes da pastoral na Concatedral de Santo Estêvão.