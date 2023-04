Papa encontra-se com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático na Hungria

Depois de se ter reunido com a Presidente da República e o primeiro-ministro húngaros, o Papa Francisco tem encontro marcado com membros das autoridades, da sociedade civil e do corpo diplomático do país no ex-Mosteiro Carmelita.

O momento tinha início previsto para as 11h20 (hora portuguesa) desta sexta-feira, mas acabou por se atrasar.

O Santo Padre aterrou em Budapeste esta manhã, por volta das 9h00, dando início a uma visita de três dias ao país. No aeroporto, o Papa foi recebido por uma comitiva de representantes religiosos e políticos do país, assim como por uma pequena multidão de jovens fiéis.

Ainda esta manhã, Francisco realizou uma visita oficial ao Palácio Sándor, onde se reuniu com os máximos representantes do Estado e do Governo húngaros: a Presidente, Katalin Novák, e o primeiro-ministro, Viktor Órban.

O primeiro dia de visita terminará com um encontro entre o Papa e os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas, seminaristas e agentes da pastoral na Concatedral de Santo Estêvão.