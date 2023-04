Padre Carlos Cabecinhas reconduzido como reitor do Santuário de Fátima

O padre Carlos Cabecinhas foi reconduzido para um novo mandato, com a duração de cinco anos, como reitor do Santuário de Fátima.

Segundo o decreto de nomeação, publicado pela diocese, o sacerdote “exercerá as suas funções segundo a Lei da Igreja e em comunhão com o Bispo diocesano, com os direitos e deveres próprios do seu cargo, de acordo com os Estatutos e o Regulamento em vigor”.

No texto da nomeação, bispo da diocese de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, deseja que “o Senhor abençoe este Seu Presbítero no desempenho da sua missão”.

“A fim de que imitando a atitude de Maria, Sua Mãe, esteja sempre à escuta da Palavra de Deus, meditando-a no seu coração; acolha com o materno carinho da Senhora de Fátima os Peregrinos que a Ela se dirigem; e aponte a todos o caminho da conversão ao amor de Deus, do serviço aos irmãos e do anúncio do Evangelho aos que o não conhecem”, lê-se no documento.

Nomeado pela primeira vez em abril de 2011, o padre Carlos Cabecinhas sucedeu a D. Virgílio Antunes, escolhido para o episcopado como bispo da Diocese de Coimbra.

O reitor do Santuário de Fátima é padre da Diocese de Leiria-Fátima, doutorado em Liturgia no Pontifício Ateneu de Santo Anselmo (Roma). Foi professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e no Instituto Superior de Estudos Teológicos de Coimbra. E na visita de Bento XVI em Portugal, em maio de 2010, foi diretor nacional das celebrações presididas pelo Papa.