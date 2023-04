🔴 Em direto. Papa encontra-se com religiosos na Hungria

No primeiro da visita à Hungria, o Papa Francisco encontra-se com os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os consagrados, as consagradas, os seminaristas e os agentes pastorais na Concatedral de Santo Estêvão.

Francisco chegou esta sexta-feira à Hungria para uma visita de três dias.

Depois de se ter reunido com a Presidente da República e o primeiro-ministro húngaros, o Papa Francisco encontrou-se com membros das autoridades, da sociedade civil e do corpo diplomático do país no ex-Mosteiro Carmelita.



O Papa alertou para os perigos de uma Europa dividida e cada vez mais distante dos fundamentos que conduziram à sua criação, apelando ao empenho de todos no sentido de evitar conflitos.



No seu primeiro discurso na Hungria, Francisco apontou Budapeste como cidade de história, cidade de pontes e cidade de santos, cidade que não é apenas uma capital elegante e viva, mas também um lugar central na história, testemunha de significativas viragens ao longo dos séculos. "Esta cidade está chamada a ser protagonista do presente e do futuro."