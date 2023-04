Da igreja à rádio, todos os amigos de João Aguiar Campos encheram a Sé de Braga

A Sé de Braga encheu-se durante a tarde desta sexta-feira dos amigos que foram despedir-se do Padre João Aguiar Campos, que morreu esta quinta-feira.

Estiveram presentes a família e os amigos: os amigos da terra, os amigos da Igreja, os amigos da rádio e do jornal. Os amigos que só o conheceram nas reflexões escritas ou faladas. Todos para dizerem "até ao depois do depois", como sublinhou, na homília, D. José Cordeiro.

O arcebispo de Braga realçou que João Aguiar Campos "sentia-se um fazedor de vitrais" e agradeceu "porque a Primavera se agradece a quem a traz".

D. José Cordeiro recordou que o antigo presidente da Renascença definia esperança como "onde começa o abecedário".

Foi ainda muito jovem que o seminarista João conheceu um dos seus melhores amigos, José Manuel Costa Ferreira, que, à Renascença, lembra "um rapaz sempre muito aberto, muito sorridente, muito solidário".



"Já era notório uma certa propensão para o improviso, um humor sarcástico, mas muito fino, que desarmava uma conversa", conta.

Uma amizade "leal" que também foi testemunhada por D. Pio Alves. À Renascença, o Bispo auxiliar do Porto aponta que João Aguiar Campos "falava sem esquecer as suas raízes e, ao mesmo tempo, a devotar-se a todas as circunstâncias e pessoas".

D. Américo Aguiar, presidente do Grupo Renascença, explica que o Padre João falava no mundo da comunicação religiosa "com uma mestria exemplar, capaz de chegar a todos".