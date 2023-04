Da igreja à rádio, Sé de Braga encheu-se no adeus ao padre João Aguiar Campos

Estiveram presentes a família e os amigos: os amigos da terra, os amigos da Igreja, os amigos da rádio e do jornal. Os amigos que só o conheceram nas reflexões escritas ou faladas. Todos para dizerem "até ao depois do depois", como sublinhou, na homília, D. José Cordeiro.

A Sé de Braga encheu-se esta sexta-feira de amigos que foram despedir-se do padre João Aguiar Campos, ex-presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia , que morreu na quinta-feira.

"Já era notório uma certa propensão para o improviso, um humor sarcástico, mas muito fino, que desarmava uma conversa", conta.

Uma amizade "leal" que também foi testemunhada por D. Pio Alves. À Renascença, o bispo auxiliar do Porto aponta que o padre João Aguiar Campos "falava sem esquecer as suas raízes e, ao mesmo tempo, a devotar-se a todas as circunstâncias e pessoas".

D. Américo Aguiar, presidente do Grupo Renascença, explica que o padre João, como gostava de ser tratado, falava no mundo da comunicação religiosa "com uma mestria exemplar, capaz de chegar a todos".

"Lealdade e frontalidade"



Fernando Magalhães Crespo, presidente emérito do Conselho de Gerência da Renascença, recorda 31 anos de convívio amizade com o padre João Aguiar como sempre foi tratado na empresa.

“Era um homem dedicado à vocação e à profissão de jornalista, destacando-se pela lealdade e frontalidade, marcas que definiram sempre o nosso relacionamento”, diz Magalhães Crespo.

O antigo administrador da Emissora Católica lembra que “por várias vezes João Aguiar foi chamado a funções de direção e chefia, algumas em momentos difíceis que até o obrigaram a radicar-se em diferentes locais: Braga, Porto e Lisboa”.

Para Magalhães Crespo, este momento é também de perda de um amigo.