Recebido pelo Papa, primeiro-ministro da Ucrânia pede ajuda para resgatar crianças da Rússia

O Papa recebeu esta quinta-feira de manhã, no Vaticano, o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, que pediu a Francisco ajuda para resgatar as crianças ucranianas transferidas ilegalmente para território russo.

Em declarações à imprensa após o encontro de meia hora com Francisco, Shmyhal explicou que pediu "ao Vaticano e ao Santo Padre ajuda para recuperar as crianças levadas à força pela Rússia", um crime que já levou o TPI a emitir um mandado de captura internacional ao Presidente russo, Vladimir Putin.

Em comunicado, a Santa Sé refere que nas conversações foram abordadas várias questões relacionadas com a guerra na Ucrânia, “com especial atenção para a vertente humanitária e para os esforços de restabelecimento da paz”.

O encontro realizou-se na véspera de o Santo Padre viajar para a Hungria, país vizinho da Ucrânia, onde se encontrará com o primeiro-ministro, Viktor Orbán, e outras autoridades húngaras. Durante essa viagem, Francisco tenciona encontrar-se também com refugiados da guerra iniciada com a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Na troca de presentes, o Papa ofereceu ao primeiro-ministro ucraniano uma placa de bronze em alto relevo com uma flor a nascer e a inscrição "A paz é uma flor frágil”.