Papa Francisco visita a Hungria com a paz em mente

O Papa visita a Hungria a partir desta sexta-feira, com a guerra da Ucrânia como pano de fundo.

Esta quinta-feira, à Renascença, o secretário de Estado do Vaticano indicou que Francisco estaria sensível "a todos os gestos que possam favorecer a paz".

O Sumo Pontífice deve chegar a Budapeste às 09h00 (mais uma hora na Hungria), onde seguirá para uma cerimónia de boas-vindas na paraça do Palácio Sándor, às 10h00.

Durante a hora seguinte, o Papa deverá encontrar-se com a Presidente da República da Hungria, Katalin Novák, e de seguida, reunir-se-á com Viktor Órban, primeiro-ministro hungaro.

Pelas 11h20, Francisco vai reunir-se com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomática da Hungria, no ex-Mosteiro Carmelita.

O dia termina com um encontro entre o Santo Padre e os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os consagrados, as consagradas, os seminaristas e os agentes da pastoral na Concatedral de Santo Estêvão.

No sábado, o Papa fará uma visita privada às crianças do Instituto "Beato László Batthyány-Strattmann", pelas 7h45.

Às 9h15, fará um encontro com os pobres e refugiados na igreja de Santa Elizabeth da Hungria. O país já recebeu um milhão de refugiado da guerra da Ucrânia.

Pelas 10h30, Francisco fará uma visita à Comunidade greco-católica na Igreja "Proteção da Mãe de Deus". Já às 15h30, há um encontro com jovens hungaros na "Papp László Budapest Sportaréna".

O dia termina às 17h00, com um encontro privado com os membro da Companhia de Jesus na Nunciatura Apostólica.

Por fim, no domingo, o Papa estará presente na Santa Missa na Praça Kossuth Lajos, que começará pelas 8h30, e fará a Homilia.

Às 15h, haverá espaço para um último encontro na Faculdade de Informática e Ciências Biónicas da Universidade Católica "Péter Pázmány".

Francisco deverá abandonar Budapeste às 17h de domingo e deverá regressar a Roma já perto das 19h00.