João Aguiar Campos "acreditou no amor, vivendo-o e oferecendo-o"

"Alguém que acreditou no amor, vivendo-o e oferecendo-o". É com estas palavras que D. Jorge Ortiga recorda o Cónego João Aguiar Campos - antigo presidente do Conselho de Gerência da Renascença que faleceu esta quinta-feira, aos 73 anos de idade.

O Arcebispo Emérito de Braga refere-se a João Aguiar Campos como um grande amigo, que se entregou aos outros mesmo até ao fim, por amor e paixão a Deus.

“Eu defino o padre João Aguiar, sobretudo, como alguém que acreditou no amor. Acreditou no amor vivendo-o, em primeira pessoa, e oferecendo-o. Vivendo, em meu lugar, o amor de Deus que é experimentou nos momentos dolorosos com a coragem que só nesse amor que tinha a Deus conseguia ultrapassar. E depois, esse amor que expressava para com os outros", recorda.

"Eu não sei, porque nunca fiz esse estudo, essa reflexão, mas dá-me a impressão de que a palavra que ele mais usaria nas suas poesias era precisamente amor”. O amor, no verdadeiro sentido de amor às pessoas, dedicação, entrega e, depois, particularmente às causas", aponta.

O Arcebispo Emérito de Braga vê João Aguiar Campos que "não regateou e entregou-se mesmo até ao fim".

"No que me diz respeito perco um grande amigo, sabendo que o ganho porque o tenho junto de Deus, a interceder por mim”, conclui.