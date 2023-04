Papa assume “alegria” pelo encontro com os jovens na JMJ

O Papa assumiu esta quarta-feira, num texto divulgado pelo Vaticano, a sua “alegria” pelo encontro com os jovens de todo o mundo, na JMJ Lisboa 2023, convidando-os a ter “corações ardentes e pés a caminho”.

“É o que desejo também para a próxima Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, que aguardo com alegria e que tem como lema ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’ (Lc 1, 39). Que cada um e cada uma se sinta chamado a levantar-se e partir apressadamente, com coração ardente”, escreve Francisco, na sua mensagem para o 60.º Dia Mundial das Vocações, que a Igreja Católica vai celebrar no próximo domingo.

O documento tem como título ‘Vocação: graça e missão’, destacando o papel de cada um “no mundo de hoje, com as suas feridas e as suas esperanças, os seus desafios e as suas conquistas”.

Francisco desafia os católicos a deixar-se interpelar pelas “periferias existenciais” e os “dramas humanos”, respondendo à sua própria vocação, que se pode manifestar de forma “inesperada”.

“Assim aconteceu comigo em 21 de setembro de 1953, quando, a caminho da festa anual do estudante, senti o impulso de entrar na igreja e me confessar. Aquele dia mudou a minha vida, dando-lhe uma fisionomia que dura até hoje”, indica, partindo da própria experiência, como religioso jesuíta.

O chamamento divino ao dom de nós mesmos abre caminho gradualmente, através dum percurso: em contacto com uma situação de pobreza, num momento de oração, graças a um claro testemunho do Evangelho, a uma leitura que nos abre a mente”.

A mensagem sublinha que “não há felicidade e plena autorrealização sem oferecer aos outros a vida nova”, que os católicos devem “testemunhar com alegria”.

“Traduz-se em obras de misericórdia materiais e espirituais, num estilo de vida acolhedor e sereno, capaz de proximidade, compaixão e ternura, em contracorrente à cultura do descarte e da indiferença”, acrescenta o Papa.

Francisco fala da Igreja como uma “sinfonia vocacional”, com vários carismas e ministérios que devem estar juntos, “em saída, para irradiar no mundo a vida nova do Reino de Deus”.

“Que as iniciativas de oração e animação pastoral ligadas a este Dia [Mundial das Vocações 2023] reforcem a sensibilidade vocacional nas nossas famílias, nas paróquias, nas comunidades de vida consagrada, nas associações e nos movimentos eclesiais”, apela.

Em Portugal, a Igreja Católica promove de 23 a 30 de abril uma Semana de Oração pelas Vocações, com o tema ‘Troquemos o instante pelo eterno’.