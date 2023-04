Hungria e a política restritiva de migrações. "Muitos governos na Europa reconhecem verdade desta posição"

Nas vésperas da visita do Papa à Hungria, que decorre de 28 a 30 de abril, a Renascença ouviu o embaixador húngaro em Lisboa.



Miklós Halmai considera que a visita de três dias que Francisco realiza a Budapeste vai dar a conhecer o rosto católico de uma nação com mil anos de história, com especial vocação para fazer a ponte entre o Leste e o Oeste da Europa.

A Hungria faz fronteira com a Ucrânia e, desde a invasão da Rússia, acolheu mais de um milhão de refugiados ucranianos, mas as políticas de migração do Governo de Viktor Orbán não coincidem com a perspetiva da Santa Sé. Francisco começa a viagem com um discurso às autoridades do país e quem sabe se esta visita poderá aproximar o Papa de Moscovo.

Qual é a importância desta visita?

Esta visita é muito importante para a Hungria. É a segunda vez que o Papa visita o nosso país, depois do Congresso Eucarístico Internacional, em setembro de 2021. Temos muito orgulho pelo facto de o Santo Padre visitar a Hungria no espaço de dois anos.

Qual é a razão desta preferência?

O Papa tem uma preferência por países europeus menos conhecidos com grande história e cultura. E vai para dar a conhecer o seu rosto católico.

Dos momentos da agenda do Papa, quais considera mais importantes?

O mais importante vai ser Santa Missa conclusiva na Praça Kossuth, em frente do Parlamento, mas acho que também há outros momentos interessantes, com grande peso. Será simbólica a visita a uma escola, mais tarde, o encontro com jovens e também o encontro com os refugiados ucranianos que estão na Hungria e foram acolhidos desde o início da guerra.

No contexto das políticas da Hungria, percebemos a importância decisiva em relação ao acolhimento dos refugiados da Ucrânia. Acha que esses assuntos vão ser abordados pelo Papa no discurso que vai fazer às autoridades?

A Hungria abriu as suas portas aos refugiados, desde o primeiro dia da guerra, e acolheu milhares de ucranianos, com o grande apoio da população húngara. Estas pessoas vieram como refugiados de uma guerra agressiva e brutal, causada por uma agressão da Rússia. Por isso acolhemos estas pessoas da Ucrânia. Era a nossa obrigação cristã.

Entrou um milhão de refugiados e 30 mil permaneceram?

Sim, recebemos mais de um milhão de refugiados, desde o início da guerra, parte deles ficaram na Hungria.