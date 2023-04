Abusos na Igreja. Nova equipa cria linha telefónica para recolher denúncias

A Igreja Católica portuguesa apresentou esta quarta-feira a nova equipa responsável por recolher e investigar denúncias de abuso sexual de menores e adultos vulneráveis no seio da instituição, equipa essa que ficará em funções durante pelo menos três anos.

O chamado grupo VITA será liderado pela psicóloga Rute Agulhas, que até agora fazia parte da comissão diocesana de Lisboa. Está já prevista a elaboração de um manual de prevenção comum a toda a Igreja, incluindo instituições religiosas.

Na apresentação da equipa, no Hotel Mundial, em Lisboa, a especialista em psicologia clínica e da saúde, com especialidades avançadas em psicoterapia e psicologia da Justiça, enumerou aos jornalistas o que considera serem os "grandes objetivos" desta nova comissão, nomeadamente "proteger" as vítimas e "prevenir reincidências e situações abusivas".

A partir do próximo dia 22 de maio passa a estar disponível uma linha telefónica exclusiva para denúncias de abuso na Igreja, através do número 915 090 000 e também através do endereço eletrónico geral@grupovita.pt. A linha telefónica estará disponível de segunda a sexta, das 9h às 18h, adiantou Rute Agulhas.

A equipa compromete-se ainda a publicar relatórios semestrais com o ponto da situação, o primeiro dos quais será divulgado em dezembro próximo.

"O nosso compromisso de seis em seis meses é apresentar aquilo que fizermos e tivermos nesse tempo", explicou Rute Agulhas, incluindo "quantas pessoas vieram ter connosco, que tipo de encaminhamentos foram feitos".

A psicóloga destaca ainda que "este grupo não se assume como ad eternum", mas como um "grupo temporário que visa criar respostas e capacitar" os elementos da Igreja. "Queremos que deixem de ser necessários grupos independentes para que essa confiança exista."

Prevenir abusos e reincidências

Na prática, o grupo VITA será responsável por acompanhar elementos que estejam suspensos ou outros referenciados, acolher e acompanhar adultos que se envolveram em comportamentos abusivos, criar uma bolsa de profissionais especializados com agressores, sinalizar as entidades competentes e disponibilizar acompanhamento às vítimas.

A equipa pretende ainda implementar um programa de prevenção primária de abusos na Igreja.

Além de Rute Agulhas, o grupo VITA será constituído por Alexandra Anciães, psicóloga com experiência de avaliação e intervenção com vítimas adultas, a psicóloga Joana Alexandre, docente universitária e investigadora na área da prevenção primária dos abusos sexuais, Jorge Neo Costa, assistente social especializado na intervenção com crianças e jovens em perigo, a psiquiatra Márcia Mota, especialista em Sexologia Clínica e intervenção com vítimas e agressores sexuais, e o psicólogo Ricardo Barroso, docente universitário e especialista em intervenção com agressores sexuais.

O grupo VITA contará ainda com um segundo grupo consultivo, do qual fazem parte o padre João Vergamota (especialista em Direito Canónico) e Helena Carvalho (docente universitária especialista em análise estatística), para além de um advogado/jurista especialista em crimes de natureza sexual, ainda por nomear.

Dar Voz ao Silêncio, parte II

A criação deste organismo tinha sido anunciada na última assembleia plenária da Conferência Episcopal.

O grupo, tinha adiantado a conferência de bispos na passada quinta-feira, "será constituído por uma equipa de profissionais tecnicamente competentes e terá a missão de acolher, escutar, acompanhar e prevenir as situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja em Portugal, dando atenção às vítimas e aos agressores".

Esta equipa surge no seguimento do primeiro relatório nacional sobre abusos na Igreja portuguesa, que foi apresentado em fevereiro por Pedro Stretch e a sua equipa da comissão Dar Voz ao Silêncio, que ao longo de um ano validou 512 casos de abuso sexual de um total de 544 denúncias recolhidas.

[atualizado às 15h09]