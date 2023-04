"Cem novas situações por mês" chegam à Cáritas do Porto

Os pedidos de ajuda surgem na Cáritas Diocesana do Porto a um ritmo de “cem novas situações por mês”.

“No primeiro trimestre do ano, os pedidos de ajuda aumentaram 20%”, diz à Renascença o presidente da instituição, Paulo Gonçalves.

A Cáritas Diocesana do Porto admite a necessidade de vir a "desenvolver uma campanha adicional" de angariação de meios para tentar responder “ao consecutivo aumento de pedidos de ajuda”.

Paulo Gonçalves dá conta de "um aumento significativo de pedidos" a que instituição “não consegue" responder.

O responsável adianta que "as receitas reduziram ou estabilizaram" e não esconde que "a situação do ponto de vista financeiro preocupa".

"O apoio da rede de parceiros não é suficiente”, diz, acrescentabdo que “vai ser necessário voltar a apelar à boa vontade das pessoas, através de uma campanha adicional”.

"Meses tormentosos". Habitação preocupa



Embora acredite que as medidas adotadas pelo Governo possam atenuar “os efeitos da inflação”, Paulo Gonçalves sublinha que se vive "um momento atípico" com muitas famílias fragilizadas depois de dois anos de pandemia, o que resulta em "meses tormentosos".

Os pedidos de ajuda continuam a chegar de muitos imigrantes que "chegam a Portugal muito vulneráveis", mas "no início deste ano, surgiram muitos pedidos de socorro de muitas famílias portuguesas, nomeadamente para ajudar a pagamentos da prestação da casa".

Paulo Gonçalves sublinha que a situação “não é apenas resultado da inflação que aconteceu nos últimos meses”

“O aumento muito expressivo das taxas de juro levou a que muitas famílias ficassem completamente desprotegidas, sem saber como chegar até ao final do mês a cumprir as suas obrigações e a alimentar as suas famílias”, explica.

Tal como acontece noutras regiões do país, a “situação da habitação é nesta altura o que mais preocupa" a Cáritas do Porto. Paulo Gonçalves refere que “não só o custo das habitações aumentou de forma expressiva, como o aumento dos impostos e o aumento das taxas de juro levou a que muitas famílias ficassem sem condições de suportar os empréstimos do crédito a habitação".