Papa agradece aos lisboetas e aos trabalhadores envolvidos na JMJ 2023

O Papa Francisco recorreu, esta sábado, ao telefone do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, para gravar uma mensagem-vídeo a agradecer, tanto aos lisboetas como aos trabalhadore, pela forma como está a ser preparada a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa

O presidente da autarquia lisboeta foi recebido no Vaticano e diz ter encontrado um Papa bem disposto e com grande vontade de ir a Lisboa.

"Foi um momento muito único com Sua Santidade, o Papa", diz o autarca à Renascença, a partir do Vaticano.

Carlos Moedas diz ter dado conta ao Papa da "energia e a alegria que os lisboetas têm por o receber".

"Houve um momento muito interessante em que ele decidiu gravar uma pequena mensagem de vídeo para agradecer aos lisboetas e na qual quase pede desculpa pelas dificuldades e confusão que vai criar na cidade", conta Moedas.

"E eu gravei a mensagem com o meu telemóvel. Não tinha ali mais nada..."

Carlos Moedas mostrou ao Papa fotografias do espaço Tejo-Trancão "para o Papa ver o trabalho já desenvolvido e ele agradeceu muito a todos os trabalhadores e as trabalhadoras".



De acordo com o presidente da Câmara de Lisboa, a conversa prosseguiu falando-se "do mundo".

“Falamos também sobre as dificuldades que muitos lisboetas estão a passar neste momento e ele disse uma frase muito engraçada: ‘eu só me sinto bem ao pé das pessoas, a andar com as pessoas'”, prosseguiu Carlos Moedas

"Eu contei-lhe também o que os lisboetas me transmitem quando vou de transportes públicos a falar com as pessoas e ele repetiu que se sente muito bem com as pessoa e disse-me ‘seja sempre assim, humilde’.”

