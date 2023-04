JMJ 2023. Papa grava vídeo no telemóvel de Carlos Moedas para agradecer aos lisboetas

Carlos Moedas mostrou ao Papa fotografias do espaço Tejo-Trancão "para o Papa ver o trabalho já desenvolvido e ele agradeceu muito a todos os trabalhadores e as trabalhadoras".

"Foi um momento muito único com Sua Santidade, o Papa", diz o autarca à Renascença , a partir do Vaticano.

O presidente da autarquia lisboeta foi recebido no Vaticano e diz ter encontrado um Papa bem disposto e com grande vontade de estar em Lisboa, em agosto.

De acordo com o presidente da Câmara de Lisboa, a conversa prosseguiu falando-se "do mundo".

“Falamos também sobre as dificuldades que muitos lisboetas estão a passar neste momento e ele disse uma frase muito engraçada: ‘eu só me sinto bem ao pé das pessoas, a andar com as pessoas'”, prosseguiu Carlos Moedas

"Eu contei-lhe também o que os lisboetas me transmitem quando vou de transportes públicos a falar com as pessoas e ele repetiu que se sente muito bem com as pessoa e disse-me ‘seja sempre assim, humilde’.”

Carlos Moedas diz que não se falou da polémica de há uns meses, relacionada com o custo do palco da jornada: “Não, não, não falamos sobre isso. Falamos, sobretudo, daquilo que ele quer falar durante o momento e em que, diz o Papa, Lisboa vai ser o centro do mundo.”

O Papa, segundo o presidente da autarquia lisboeta, quis “falar sobre o futuro”

“Eu contei-lhe, por exemplo, sobre a água que estamos a utilizar no Tejo-Trancão, que é uma água usada. Estamos a regar com água usada para não gastar água. “

“O que é que aquilo vai ser? O que é que vai ser aquele parque depois? A preocupação do Papa é que aquele parque fique para os lisboetas, que seja um valor para a cidade”, acrescenta.

"Eu senti um homem que quer mesmo estar com os mais vulneráveis. O Papa quer estar em Lisboa a transmitir uma mensagem de futuro, a ouvir os jovens e foi sobre tudo isso que falámos. Falámos sobre a sustentabilidade do clima, sobre os mais vulneráveis e o Papa mostrou um grande interesse em perceber como é que estamos a viver este momento com a inflação, como é que as famílias estão a vive.”

“Senti que ele está muito reconhecido. Quando ele diz ‘desculpem esta confusão que vai ser criada na cidade por me receberem’, ele está a agradecer aos lisboetas o que estamos a fazer para que isto seja um momento único para o futuro do mundo", enfatiza Carlos Moedas.