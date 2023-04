Papa recebe Carlos Moedas a 100 dias da Jornada Mundial da Juventude

Será no sábado, dia 22 que Carlos Moedas vai ser recebido, em audiência, no Vaticano, pelo Papa. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai ao encontro de Francisco numa data simbólica, a 100 dias do arranque da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa.

Carlos Moedas diz que “é um grande orgulho poder estar no Vaticano”, indica a autarquia, em comunicado.

O presidente da CML vai “partilhar uma mensagem de grande confiança” com o Papa.

Segundo Moedas, “Lisboa não falhará” na organização das JMJ que farão de “Lisboa o palco do mundo” em agosto.

“Estamos bem preparados e com convicção de que a JMJ na nossa cidade será um enorme sucesso”, afirma o autarca que acrescenta: “Estar com o Santo Padre e poder transmitir todo o entusiasmo com que a cidade irá acolher de braços abertos, e de forma fraterna, os milhares de jovens que vão estar na cidade é emocionante”.