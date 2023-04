Bispos anunciam Grupo VITA, nova equipa de acompanhamento das vítimas de abuso

Do grupo consultivo, hoje apresentado, fazem parte o padre João Vergamota, especialista em direito canónico, a professora universitária Helena Carvalho e um jurista, cujo nome está ainda por definir.

Contará também com os psicólogos Ricardo Alexandre, Alexandra Anciões e Joana Alexandra, o assistente social Jorge Neo Costa e a psiquiatra Márcia Mota.

Chama-se “ Grupo VITA – Grupo de Acompanhamento das Situações de Abuso Sexual de Crianças e Adultos Vulneráveis no Contexto da Igreja Católica em Portugal” e terá como missão “acolher, escutar, acompanhar e prevenir” estes casos, “dando atenção às vítimas e aos agressores”.

De acordo com a CEP, o Grupo VITA “terá a necessária autonomia para, em articulação com a Equipa de Coordenação Nacional, desenvolver uma ação que contribuirá para capacitar, ainda mais, o valioso trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas Comissões Diocesanas no acolhimento e acompanhamento das vítimas, bem como na formação preventiva dos agentes pastorais”. Está também previsto que seja elaborado um Manual de Prevenção comum a toda a Igreja em Portugal.

Os bispos deixaram também “uma palavra de grande proximidade a todos os fiéis leigos e consagrados, mas especialmente aos sacerdotes, reconhecendo o seu inestimável serviço às pessoas e comunidades”. “Caminhamos unidos na dor, mas também na esperança de que todos estes processos nos conduzam a uma Igreja purificada e renovada, fiel ao Evangelho do Senhor Jesus”, afirmou.

Soluções para os problemas da escola, saúde e transportes

Na conferência de imprensa que assinala o fim da assembleia plenária dos bispos, que começou na segunda-feira, a Conferência Episcopal voltou também a manifestar “preocupações sociais quanto às graves dificuldades por que passam os cidadãos, famílias e instituições”.

Os bispos portugueses defendem que as medidas do Governo para atenuar os rendimentos, “que não são estruturantes, deveriam seguir o critério da proximidade para assegurar a justiça”.

“É desejável que seja encontrada a solução para os problemas relativos à escola (professores), à saúde (médicos, enfermeiros e gestão dos hospitais) e aos transportes públicos, em prol do bem comum”, afirmou o padre Manuel Barbosa.