Audiência geral. Papa elogia “testemunho resplandecente” das religiosas no Iémen

O Papa sublinhou esta quarta-feira, na Praça de São Pedro, o valor do testemunho da multidão dos mártires, “homens e mulheres das mais diversas idades, línguas e nações, que deram a vida por Cristo".



Na catequese desta quarta-feira, dedicada ao zelo apostólico, Francisco afirmou que depois da geração dos Apóstolos, os mártires foram as "testemunhas" por excelência do Evangelho. Porém, “não devem ser vistos como ‘heróis' que agiram individualmente, como flores despontadas num deserto, mas como frutos maduros e excelentes da vinha do Senhor, que é a Igreja”.

Francisco recordou, de modo especial, a situação que se vive no Iémen, “uma terra há muitos anos ferida por uma guerra terrível, esquecida, que causou tantos mortos e ainda hoje faz sofrer tantas pessoas, especialmente crianças”. Sem esquecer as dificuldades que têm sofrido as irmãs Missionárias da Caridade (fundadas pela Madre Teresa de Calcutá), algumas delas assassinadas por serem cristãs, o Santo Padre elogiou o “testemunho resplandecente de fé” destas religiosas que ainda hoje estão presentes naquele país, onde oferecem assistência a idosos enfermos e a pessoas portadoras de deficiência.

No Iémen, além das religiosas, também foram assassinados alguns leigos cristãos e muçulmanos que trabalhavam com as religiosas. “É comovedor ver como o testemunho do sangue pode aproximar pessoas de diferentes religiões”. disse Francisco. “Nunca se deve matar em nome de Deus, pois para Ele somos todos irmãos e irmãs. Mas juntos podemos dar a vida pelos outros”, concluiu.

Antes da benção final, o Papa pediu a todos para preservar na oração e proximidade para com a “querida e martirizada Ucrânia que continua a suportar terríveis sofrimentos”.