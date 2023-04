Bispos portugueses apostam na continuidade com D. José Ornelas na presidência

Ficou (quase) tudo na mesma na Conferência Episcopal Portuguesa. As eleições para os órgãos de decisão e coordenação da CEP ditaram esta terça-feira uma aposta na continuidade. Segundo apurou a Renascença, o bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, e o bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, foram reeleitos como presidente e vice-presidente, respetivamente.



Também o padre Manuel Barbosa continua a ser o secretário e porta-voz, pelo quarto mandato consecutivo, depois de uma recente alteração aos estatutos da CEP, aprovada no final de março pelo Vaticano, acrescentar, no artigo 17º, que “o cargo de secretário da CEP será de um triénio, renovável”, sem referir qualquer limite para essa renovação. Na versão anterior o que estava previsto é que esse cargo não pudesse ser “exercido pela mesma pessoa por mais de dois triénios consecutivos”, exigência que se mantém em relação a todos os outros cargos.

D. José Ornelas foi eleito presidente da CEP em junho de 2020, quando era ainda bispo de Setúbal, tendo sido entretanto nomeado para a diocese de Leiria-Fátima. Na mesma ocasião foi eleito seu vice-presidente o bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, que se mantém igualmente no cargo.

Ao que a Renascença apurou houve, no entanto, algumas alterações no Conselho Permanente. Nesta espécie de “governo” da Igreja têm sempre assento, para além do presidente, vice-presidente e secretário da CEP, também o patriarca de Lisboa, mas inclui mais quatro vogais. A nova composição inclui os bispos do Porto, Aveiro, Évora e Santarém, o que significa que saiu deste organismo o arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, para entrar o de Aveiro, D. António Moiteiro Ramos.

Nestas eleições serão ainda escolhidos entre os bispos os responsáveis pelas comissões episcopais das várias áreas.