Tensão social está a "aumentar" e é preciso "coragem" nas medidas, apelam bispos

A tensão social está a "aumentar" e é preciso “ousadia, coragem e rasgo” nas medidas, defendeu esta segunda-feira o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, na abertura da assembleia plenária, em Fátima.



D. José Ornelas falou da guerra na Ucrânia como “uma das maiores preocupações do momento”, com consequências devastadoras ao nível das perdas humanas e da economia mundial, com claros reflexos em Portugal.

“Também no nosso país sentimos os efeitos desta crise que se adensa sobre a vida de uma grande parte de famílias e se reflete na dificuldade de acesso aos meios elementares de vida, como a alimentação, a habitação e a saúde, para além de aumentar a tensão social”, referiu o presidente da CEP.