Papa reza pela paz no Sudão e defende João Paulo II

O Papa Francisco mostrou-se este domingo preocupado com os combates no Sudão e saiu em defesa de São João Paulo II.



Os confrontos entre o exército e um grupo paramilitar já fizeram dezenas de mortos e centenas de feridos no Sudão. Na cerimónia do Angelus, deste domingo, na praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa pediu orações pelas vítimas e pela paz.

“Rezemos pelas vítimas pedindo a Deus que o mundo não viva mais o desânimo da morte violenta pela mão do homem, mas o espanto da vida que ele dá e renova com a sua graça”, disse Francisco.

“Sigo com preocupação o que se está a passar no Sudão. Estou próximo do povo sudanês tão marcado por provações. Convido a rezar para que se deponham as armas e prevaleça o diálogo para que se retome a paz e a concórdia”, declarou o Papa.

Francisco também saiu em defesa de S. João Paulo II, após uma reportagem com alegações de que o Papa polaco encobriu casos de pedofilia no clero de Cracóvia.

“Estou certo de interpretar o sentimento dos fiéis de todo o mundo. Dirijo um pensamento grato à memória de São João Paulo II nestes dias objeto de dilações ofensivas e infundadas”, afirmou Francisco.