Opus Dei. Suspeitos dos cinco casos de abusos já não estão na organização

O Opus Dei revelou esta sexta-feira que quatro dos cinco suspeitos envolvidos casos de alegados abusos sexuais já não estão nas instituições a que estavam ligados, não tendo sido possível identificar um dos suspeitos visados.

Em comunicado, o Opus Dei indica que contactou a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica para a "recolha de informações", com o objetivo de agir no apoio às vítimas e na "reparação do mal cometido" e "prevenção radical de qualquer possibilidade de situação similar".



Entre as cinco denúncias visando elementos de instituições ligadas à organização estão dois professores do Colégio Planalto, em Lisboa, um leigo, monitor de um centro de tempos livres, um médico e um padre que “não foi possível identificar”.

Este último caso diz respeito a um clérigo que terá feito "perguntas consideradas impróprias numa confissão, sentidas como intrusivas, nas instalações do Colégio Planalto", por volta do ano 2000.