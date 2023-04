‘Somar Ideias’, o novo podcast da Renascença

Será que a questão dos abusos está a afastar quem tem fé? O que pensam os jovens e o que esperam da hierarquia? Como é que se reconquista a confiança na instituição? Com a Jornada Mundial da Juventude em pano de fundo, três jovens analisam o atual momento na Igreja, apontando falhas, mas também soluções.

O primeiro episódio do podcast ‘Somar Ideias’ conta com a participação de:

Teresa Folhadela, 28 anos. Natural do Porto, foi até agosto do ano passado responsável internacional das Equipas Jovens de Nossa Senhora, movimento no âmbito do qual dinamizou o Faith’s Night Out. Fez Missão País e animou campos de férias católicos. Já foi enfermeira, mas trabalha atualmente numa consultora em Lisboa.

Miguel Simões Correia, 22 anos. Natural de Lisboa, jurista, com mestrado em direito social, trabalha no Serviço de Proteção e Cuidado da Companhia de Jesus, e é um dos responsáveis da “Candeia”, uma associação que apoia crianças e jovens que vivem ou viveram em casas de acolhimento.

O padre Carlos Almada, 30 anos, madeirense, é reitor do seminário diocesano do Funchal, assistente da Pastoral Juvenil e Universitária e coordenador do Comité Organizador Diocesano da Jornada Mundial da Juventude.

A relação dos jovens com a política, a preocupação com o ambiente, a habitação, a exploração laboral (emigrar é uma inevitabilidade?), a saúde mental (será que o burnout é só para velhos?) ou a ‘ditadura do digital’, mas também a morte, a liberdade, o desporto ou a relação entre a fé e arte, são algumas das questões a debater ao longo das próximas semanas, sempre com convidados diferentes.

O primeiro episódio do ‘Somar Ideias’ é lançado sexta-feira, 14 de abril. Este é um podcast da Renascença, em colaboração com a JMJ Lisboa 2023.

Ficha técnica:

Ângela Roque (jornalista)

Rodrigo Gomes (imagem gráfica)

André Peralta (imagem sonora)