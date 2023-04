Papa Francisco: "Não à força das armas, sim à luz da razão"

O Papa Francisco assinalou, esta quarta-feira, os 60 anos da encíclica “Pacem in Terris”, que se assinalou na terça-feira.

Ao recordar a actualidade deste documento que São João XXIII dirigiu à Igreja e ao mundo, em plena tensão entre os dois blocos contrapostos da “guerra fria”, Francisco recordou que aquela encíclica “abriu perante todos o amplo horizonte no qual se podia falar e construir a paz” e foi uma verdadeira benção para todo o mundo, “como um vislumbre de serenidade no meio de nuvens escuras”.



Antes de saudar os fiéis de língua italiana, no final da audiência geral desta quarta-feira, o Santo Padre leu um excerto da encíclica: “As relações entre as comunidades políticas, bem como as de cada comunidade humana, devem-se reger não recorrendo à força das armas mas à luz da razão, ou seja, na verdade, na justiça, na solidariedade efetiva."

Por fim, Francisco convidou todos a lerem a “Pacem in Terris” e disse que reza “para que os chefes das nações nela se inspirem em todos os seus projectos e decisões”