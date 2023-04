Francisco não quer “leões do teclado” nem apóstolos de “copia e cola”

O Papa dedicou as reflexões da catequese desta quarta-feira às características do verdadeiro evangelizador. A partir das palavras de S. Paulo, o Santo Padre recordou a lista de "armas" que o apóstolo indica para a batalha espiritual.

“Entre elas está a prontidão para propagar o Evangelho, traduzida por alguns como zelo” e esta prontidão é “o contrário de desmazelo que é incompatível com o amor.”, disse o Papa.

Para Francisco, é impossível anunciar o Evangelho sem movimento, sem saída, sem iniciativa. "Não se anuncia o Evangelho parado, fechado num escritório, sentado à escrivaninha ou no computador, fazendo polémicas como ‘leões do teclado’ e substituindo a criatividade do anúncio por copiar e colar ideias tiradas daqui e dali. O Evangelho é anunciado movendo-se, caminhando, indo”, sublinhou.

Na catequese desta manhã, o Papa quis ainda esclarecer que o evangelizador “deve estar livre de esquemas e predisposto para uma ação inesperada e nova”. Porque quem anuncia o Evangelho “não pode ser fossilizado em jaulas de plausibilidade ou no ‘sempre foi feito assim’, mas deve estar pronto a seguir uma sabedoria que não é deste mundo”, concluiu.